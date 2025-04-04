Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Об этом 4 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Правительство Ростовской области

«В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева В. В., обвиняемого по ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 222 УК РФ», — говорится в сообщении.

Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко в конце ноября 2024 года задержали сотрудники полиции. Затем бывшего чиновника по решению суда арестовали на два месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта в правоохранительных органах рассказали, что сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.

Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, а в 2014 году возглавил минтранса региона. Также с 2016 по 2019 год он занимал пост главы городской администрации Ростова-на-Дону.