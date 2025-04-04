Москва, 4 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. В России с начала года фиксируется замедление роста экономики, он переходит к «нулевому». Об этом 4 апреля сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он назвал замедление экономики уже свершившимся фактом.

«Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата дает более высокие цифры — наверное, и 4,1% не последняя цифра. То в январе уже мы видели 3-процентный рост, а в феврале — уже менее 1–0,8%. Явно уже уходим, как говорится, в «нулевой рост», — констатировал он на годовом общем собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Глава РСПП добавил, что сейчас необходимо найти баланс между ростом инфляции и необходимостью не допустить переохлаждения экономики. Он уточнил, что о нем будет говорить показатель около 2,5% к росту ВВП.

«При темпах роста более низких нам очень трудно будет решать многие задачи», — подытожил Шохин.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что охлаждение российской экономики неизбежно, но в этом вопросе нужно действовать аккуратно. Глава государства добавил, что с такой позицией выступают и Центробанк РФ, и российское правительство.

Как передавало ИА Регнум, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российскому бизнесу нужно принять меры для прохождения периода охлаждения экономики. Он призвал предпринимателей сокращать издержки и выявлять ненужные активы.

4 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ряд показателей свидетельствуют об охлаждении российской экономики. Он отметил, что рост экономики сохранился, но перестал быть фронтальным: в некоторых отраслях сокращается объем заказов.

Позже, 3 апреля, в ЦБ заявили, что рассчитывают на то, что в 2025 году ключевая ставка будет идти по нижнему порогу прогнозов и составит от 19% до 22%. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ее повысят, если реализуются инфляционные риски.