Мирный, Якутия, 4 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Специалисты группы компаний «Алроса» завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России, названного «Новое Солнце». Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба предприятия.

Алроса

«Завершена работа над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Вес уникального бриллианта редкого фантазийного цвета Vivid Yellow — более 100 карат», — говорится на сайте организации.

Бриллиант назвали «Новое Солнце» за его медово-золотистый цвет. Над его огранкой работали 15 лучших в стране специалистов, у каждого из которых стаж более 30 лет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957555" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В России закончили огранку самого крупного бриллианта страны «Новое Солнце»

Перед началом обработки алмаза была создана его 3D-модель. Специалисты провели спектральный анализ и разработали виртуальные проекты возможных форм огранки. Чтобы у бриллианта был идеальный баланс между светом и цветом, ювелиры выверяли каждую грань. Работа длилась более двух лет.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года «Алроса» сообщила о добыче алмаза массой 390,7 карата. Он стал самым крупным за последние 10 лет. Рядом с ним нашли бесцветный алмаз массой 37,7 карата.

В сентябре 2024 года «Алроса» заявила о добыче алмаза весом 262,5 карата. Его обнаружили на месторождении Эбелях в Якутии. Крупнейший в России алмаз ювелирного качества нашли в 2013 году, его масса составила 401 карат.