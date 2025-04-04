Москва, 4 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевский режим совершил шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Удары были нанесены по энергообъектам в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

Уточняется, что 3 апреля в 23:28 мск и 4 апреля в 00:36 мск в Брянской области в поселке Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинских ударных дронов были повреждены два газопровода низкого давления. Жители остались без газа.

Также утром в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ были оборваны линии электропередачи, жители Климовского района остались без света.

В городе Котовске Тамбовской области 4 апреля в результате атаки украинского ударного дрона повреждения получил распределительный надземный газопровод низкого давления. Газоснабжение абонентов было прекращено.

В Липецкой области утром 4 апреля из-за атаки украинского БПЛА по энергообъекту в Новониколаевке без света остались потребителей в Липецком районе.

«ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые [главой киевского режима Владимиром] Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Зеленский согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.

После этого ВСУ продолжили удары по российским энергообъектам. Так, 31 марта украинский дрон сбросил боеприпасы на электроподстанцию в Новогорьевке в Запорожской области, из-за чего потребители двух населенных пунктов в Токмаковском районе лишились электроэнергии. Позднее ВСУ ударили беспилотником по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино в Белгородской области.

2 апреля за сутки украинские формирования два раза намеренно нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает придерживаться моратория на нанесение ударов по энергообъектам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов сообщил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, по которым ВСУ нанесли удар во время 30-дневного моратория. Глава МИД РФ добавил, что также такой список получил американский госсекретарь Марко Рубио.