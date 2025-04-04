Пхукет, Таиланд, 4 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть. Об этом стало известно 4 апреля.

Соцсети Паша Техник

«Умер, завели, динамика положительная», — говорится в сообщении его близких, опубликованном в Telegram-канале артиста.

Ранее его бывшая супруга Ева Карицкая отмечала, что рэпера собираются перевезти вертолетом с Пхукета в больницу Бангкока, хотя шансы на выживание при таком перелете — всего 20%.

«Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника», — уточнила она.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Техника экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Отмечалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре.

31 марта бывшая жена рэпера заявила, что у Техника почти на 100% поражены легкие, он лежит с пневмонией. Отмечалось, что причиной могла стать бактериальная инфекция.

В больнице сообщили, что прогноз не очень благоприятный из-за серьезного поражения печени и других органов. Сейчас рэпер находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, так как легкие не справляются самостоятельно. Карицкая добавила, что ее бывшего супруга могли лечить не теми антибиотиками.