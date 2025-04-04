Москва, 4 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Первый федеральный форум профессионалов креативных индустрий ArtMasters открылся 3 апреля в парке Зарядье в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба форума креативных индустрий ArtMasters

Участников форума ждут деловые и ментор-сессии, выступления большого числа опытных спикеров и признанных экспертов бэкстейдж индустрии.

В первый день своим опытом с участниками поделились генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер театра и кино Константин Богомолов и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

«ArtMasters делает большое дело, проводя вот такие мероприятия, потому что чем больше культурных мероприятий в стране, тем лучше», — отметил Матвиенко.

Участников форума поприветствовал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул важность подобных мероприятий для раскрытия талантов и профессионального роста молодых специалистов.

«Развитие креативных индустрий и рост их вклада в экономику — одна из приоритетных задач. Президент РФ Владимир Путин поставил национальную цель — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Для ее достижения мы создаем условия для самореализации и профессионального роста всех творческих людей», — уточнил он.

В первый день представители ArtMasters подписали значимые соглашения о партнерстве с «Россотрудничеством», Музеем «Атом», Фондом содействия инновациям и другими компаниями и организациями.

Форум продлится три дня.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Крыму пройдет фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В начале марта открылась регистрация участников мероприятия. В фестивале смогут принять участие россияне от семи лет.