Рим, 4 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Студентка из США скончалась в Риме после того, как съела сэндвич в веганском ресторане, который находится в районе Казилино. Об этом 3 апреля сообщило издание Wanted in Rome.

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Уточняется, что у 21-летней девушки была аллергия на орехи кешью и она могла впасть в анафилактический шок. При этом студентка почувствовала себя плохо уже в ресторане и побежала в общежитие, однако упала и потеряла сознание.

Другие американские студенты поспешили к ней на помощь и пытались спасти девушку с помощью введения кортизона, однако ни это, ни усилия парамедиков не увенчались успехом, и студентка умерла на месте инцидента.

По мнению авторов публикации, это могло произойти из-за языкового барьера между работниками ресторана и девушкой, которая просто могла не понять, что в бутерброде содержатся опасные для нее продукты.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 24-летний студент Московского физико-технического института скончался из-за соблюдения поста в Рамадан, перед этим потеряв сознание прямо в комнате общежития. По предварительным данным, причиной смерти могли стать обострившиеся на фоне голода заболевания.