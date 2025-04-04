Москва, 4 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности показала видео задержания военнослужащего, который готовил теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье.

Иван Шилов ИА Регнум

Он был задержан во время изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. У мужчины обнаружили переписку с украинским куратором, где обсуждалось планируемое преступление.

В ведомстве рассказали, что фигурант собирался устроить взрыв на территории одной из воинских частей Минобороны. Задержанный признался, что должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии для курсантов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к террористическому акту и незаконном приобретении и ношении взрывных устройств.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что задержанный 49-летний российский военнослужащий является участником запрещенного сообщества. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины установили с ним контакт через одну из соцсетей и дали задание совершить теракт в Подмосковье. За диверсию ему обещали перевезти детей в западные страны.