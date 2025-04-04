Осло, 4 апреля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Норвежские военные продолжают поддерживать связь с российскими военнослужащими в Арктике каждую неделю. Об этом 4 апреля заявила глава объединенного штаба норвежских ВС вице-адмирал Руне Андерсен.

Сергей Федюнин/ТАСС

«Мы считаем, что важно иметь возможность для связи. Это вопрос безопасности. И я думаю, они (россияне. — Прим. ред.) считают так же», — цитирует ее британская газета Financial Times.

Отмечается, что вооруженные силы двух стран поддерживают деловые отношения и поздравляют друг друга с Рождеством. По данным издания, норвежцы даже хранят подарки, врученные россиянами. Так, в штабе ВС Норвегии в Буде все еще лежит стеклянный автомат Калашникова с водкой, подаренный моряками из России, и матрешка.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2014 года издание Newsweek заявило, что в Норвегии создали центр десантных операций НАТО для усиления противодействия России в Арктике. Отмечалось, что тренировки проводятся для того, чтобы защитить страну, Северный регион и НАТО в случае кризиса и якобы возможной войны.

13 марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников отмечал, что деятельность сил НАТО в Арктике создает дополнительные угрозы безопасности для Москвы. По его словам, в последние годы также прослеживается линия на милитаризацию арктической политики США и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в регионе.