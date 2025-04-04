Брюссель, 4 апреля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио обещал учитывать мнение Киева и Брюсселя о договоренностях по урегулированию украинского конфликта, которые Соединенные Штаты Америки планируют заключить с Россией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на второй день встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

Global Look Press/Luis Soto/Keystone Press Agency Кая Каллас

«Да, он заверил нас в этом», — уточнила она 3 апреля при ответе на вопрос журналистов, обещал ли Рубио уважать красные линии Евросоюза на переговорах с Россией.

Она добавила, что во время заседания Совета Украина — НАТО Рубио согласился с тем, что нельзя вести диалог об украинской ситуации без участия Киева. К тому же, по словам Каллас, госсекретарь США понимает, что Евросоюз тоже должен дать свое согласие перед заключением каких-либо договоренностей.

Ранее, 19 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали привлечение к переговорам по Украине Евросоюза или отдельных европейских стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение Евросоюза к урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в свою очередь обвинила ЕС в сознательной подпитке эскалации конфликта. По ее мнению, Брюссель играет в опасные геополитические игры.