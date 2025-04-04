Вашингтон, 4 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом может состояться уже 4 апреля. Об этом сообщила европейская версия издания Politico со ссылкой на источники.

«В европейских столицах ожидают, что Путин и Трамп могут снова поговорить по телефону, возможно, уже сегодня», — говорится в материале.

При этом один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что телефонная беседа лидеров России и США может пройти «либо непосредственно перед выходными, либо после них».

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта телеканал NBC news сообщил, что Трамп хочет провести новый телефонный разговор с Путиным. По словам журналистов, глава Белого дома также пригрозил введением вторичных пошлин на экспорт российской нефти в случае отсутствия соглашения по прекращению украинского конфликта, однако отметил, что сохраняет со своим коллегой из России хорошие отношения.

Позднее, 3 апреля, телеканал NBC News сообщил, что окружение президента США рекомендует ему отказаться от нового разговора с российским лидером до получения согласия от Москвы на полное прекращение огня на Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 31 марта отметил, что Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой. Представитель Кремля добавил, что пока такого разговора нет российского лидера.

До этого Путин и Трамп дважды общались по телефону поле вступления главы Белого дома в должность — 12 февраля и 18 марта. В ходе последнего разговора лидеры РФ и США пришли к соглашению о приостановке Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, которые сбили семь собственных БПЛА, перед этим выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с предложением Трампа. Однако уже в ночь на 19 марта украинские формирования нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. Затем они продолжили бить по российской энергообъектам.

Так, 2 апреля украинские войска дважды намеренно нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня они атаковали с помощью БПЛА газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике.

Пресс-секретарь российского лидера 2 апреля заявил, что Москва продолжает придерживаться моратория на нанесение ударов по энергообъектам. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что российская сторона направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, которые Киев атаковал в период моратория.