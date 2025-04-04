Владивосток, 4 апреля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. В двигатель самолета «Уральских авиалиний» во время полета попали птицы. Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе компании.

Егор Алеев/ТАСС

Отмечается, что во время выполнения рейса Екатеринбург — Владивосток в двигатель и стойку шасси Airbus A320nео попали птицы, чьи фрагменты были обнаружены уже при выполнении осмотра.

«В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки вентилятора одного из двигателей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В компании добавили, что техсостав с набором необходимых запасных частей и оборудования для ремонта уже в пути, а обратный рейс U6-572 из Владивостока был перенесен до 5 апреля 12:35 по местному времени. Все 98 пассажиров на время ожидания разместят в гостиницах, их обеспечат питанием и напитками.

Как ранее передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года самолет авиакомпании Fly Dubai при вылете из аэропорта непальской столицы Катманду столкнулся с птицей. Отмечалось, что воздушное судно загорелось при взлете. После выполнения стандартной процедуры перелет продолжился.

В октябре 2021 года похожая ситуация произошла в аэропорту Атлантик-Сити в американском штате Нью-Джерси, когда при взлете загорелся пассажирский борт. Возгорание спровоцировала птица, попавшая в один из двигателей. Пострадавших в результате инцидента не было.