Москва, 4 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,8% россиян, еще 77,4% одобряют его деятельность на посту главы государства. Это следует из опубликованных 4 апреля результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,8% респондентов, <…> показатель одобрения деятельности президента <…> составил 77,4%», — говорится в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ оценили положительно 53,4% респондентов, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53,9% участников опроса.

Опрошенные также ответили на вопрос о доверии к лидерам парламентских партий. О доверии к главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову заявили 36,2% участников опроса, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,1%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 22,3% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%.

При этом уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 35,5%, на втором месте ЛДПР — 10,1%, на третьем КПРФ — 10,1%, на четвертом «Новые люди» — 6,6% и на пятом «Справедливая Россия» — 4,0%.

Исследование проводилось с 24 по 30 марта путем телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров, и в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 февраля заявил, что президент РФ максимально далек от популизма. Представитель Кремля подчеркнул, что при этом Путин сохраняет высокий уровень поддержки населения.