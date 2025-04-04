Москва, 4 апреля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили не собирается приходить на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал 4 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В беседе с «РИА Новости» он заявил, что у него «никаких планов на 9 мая нет».

«Никуда я не пойду», — приводит агентство ответ мужчины на вопрос, собирается ли он посетить парад в День Победы.

Джугашвили также добавил, что не будет принимать участие в акции «Бессмертный полк». Причину своего решения он не уточнил.

Ранее были названы лидеры стран, которые приедут на День Победы в Москву. Известно, что почти 10 глав государств уже заявили, что будут присутствовать на параде Победы. Среди них президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.