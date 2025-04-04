Москва, 4 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за подготовку теракта в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье российский военнослужащий является участником запрещенного сообщества. Об этом 4 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Петренко уточнила, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору»; «Незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

«По данным следствия, российский военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации», — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957543" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Готовивший теракт в Подмосковье является участником запрещенного сообщества

Официальный представитель СК уточнила, что сотрудники Главного управления разведки Украины установили контакт с 49-летним мужчиной через одну из соцсетей и в марте дали ему задание совершить теракт в Подмосковье.

По словам Петренко, объектом теракта должна была стать одна из воинских частей Минобороны РФ, однако 2 апреля после получения взрывного устройства военного задержали сотрудники ФСБ и допросили его по обстоятельствам планируемого террористического акта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии для курсантов. Задержанный спецслужбой российский военный рассказал, что он должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв рядом с целями на территории военной части.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянку, которую заподозрили в финансировании украинских формирований. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), суд принял решение отправить ее под стражу.