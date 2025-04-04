Берлин, 4 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Европы могут стать катастрофой для экономики ФРГ. Такие выводы сделали аналитики Института экономики Германии.

EPA/ALLISON DINNER/TASS

Специалисты подсчитали, что в течение ближайших четырех лет ущерб от новых тарифов США для Германии может составить порядка 200 млрд евро. Для Евросоюза эта цифра будет равна примерно 750 млрд евро.

«Для Германии пошлина в 20% — это экономическая катастрофа», — заявили авторы исследования.

Кроме того, аналитики отметили негативное влияние тарифов на ВВП страны.

«ВВП Германии в 2028 году может оказаться примерно на 1,5% ниже, нежели без пошлин», — сказано в докладе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств.

Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, однако Россия в нем не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 апреля назвал импортные пошлины, введенные Трампом, ошибкой, от которой пострадает весь мир. Он отметил, что это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете.