Красногорск, 4 апреля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии для курсантов. Об этом 4 апреля заявила пресс-служба СК России.

кадр из видео

В ведомстве рассказали, что 49-летний военнослужащий собирался устроить взрыв на территории одной из воинских частей Минобороны после контакта с сотрудниками главного управления разведки Украины. Так, в марте ему предложили совершить террористический акт в Московской области и уже 2 апреля после получения взрывного устройства его задержали силовики.

«Я должен был обмотать себя взрывчаткой и где-то совершить самоподрыв рядом с целями на территории своей части», — сообщил подозреваемый в ходе допроса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957541" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Готовивший теракт в Подмосковье является участником запрещенного сообщества

По данным следствия, российский военнослужащий состоит в террористическом сообществе, запрещенном в России. Отмечалось, что за диверсию мужчине обещали перевезти детей в западные страны.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовкой к террористическому акту и незаконном приобретении и ношении взрывных устройств.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта ФСБ также предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами, в одном из административных зданий Москвы. По данным следствия, мужчина 1972 года рождения собирался подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей, а после исполнения теракта — выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Против него возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

В тот же день в Крыму силовики задержали 18-летнего парня, планировавшего поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб. За выполнение поджога ему пообещали $1 тыс. Прежде молодой человек участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику. В отношении него также возбудили уголовное дело.