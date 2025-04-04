Санкт-Петербург, 4 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково в качестве запасного аэродрома принял четыре лайнера, которые следовали в Москву. Об этом 4 апреля рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей воздушной гаванью.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Приняли четыре рейса в качестве запасного», — процитировал слова представителя пресс-службы ТАСС.

В ночь на 4 апреля московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на использование воздушного пространства. Спустя несколько часов воздушные гавани возобновили прием и вылет рейсов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта временные ограничения на использование воздушного пространства вводились ранним утром в аэропорту Гагарин в Саратове.

Перед этим, 22 марта, временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Казани. В 19:18 мск ограничения были сняты. Утром 20 марта ограничения были введены в международных аэропортах Самары и Саратова также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили двигавшийся в сторону российской столицы дрон.

Позднее стало известно, что российские средства ПВО в ночь на 4 апреля уничтожили 107 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Над Курской областью нейтрализовали 34 дрона, над Орловской — 30, еще 18 БПЛА сбили над Липецкой областью, семь — в небе над Калужской областью и четыре —над Ростовской областью. Кроме того, четыре беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря, по три — над Тамбовской и Московской областями, два — над Брянской областью и еще по одному — над Воронежской и Тульской областями.