Днепропетровск, Украина, 4 апреля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. В Днепропетровске на востоке Украины произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал чиновник. Об этом 4 апреля заявила пресс-служба полиции региона.

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«Водитель автомобиля — местный чиновник и его жена получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что на место инцидента направились начальник главного следственного управления Украины Максим Цуцкиризде и сотрудники СБУ.

Причины и обстоятельства взрыва не уточняются. Однако на фотографиях видно, что взрыв пришелся в основном на переднюю часть транспортного средства, также значительно повреждено лобовое стекло.

Согласно данным РБК-Украина, пострадавшим оказался глава Левобережной городской администрации Юрий Федько.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта очередной автомобиль взорвался уже в украинском городе Ровно. Отмечалось, что сдетанировало самодельное взрывное устройство, которое перевозили в транспортном средстве. В результате пострадали водитель и пассажир, а СБУ возбудила уголовное дело по статье о теракте.

В феврале в Одессе также был взорван элитный внедорожник военного украинского прокурора, в результате взрыва получил травмы прохожий. Сотрудники СБУ задержали 18-летнего местного жителя и обвинили в совершении теракта.