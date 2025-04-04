Мьянма, 4 апреля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В Мьянме пережившие землетрясение люди активно обращаются к российским специалистам за медицинской и психологической помощью. Об этом 4 апреля рассказала заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Лидия Тимофеева.

Global Look Press/Cai Yang/XinHua

«Сюда приходят в первую очередь люди, пережившие какие-то травмы и переживающие за свое здоровье. Поэтому, безусловно, это основная тематика, о которой мы разговариваем. Но безусловно, мы также разговариваем с приходящими с приходящими в госпиталь о том, что они пережили во время самой катастрофы», — рассказала Тимофеева.

Она отметила, что специалисты поддерживают пострадавших психологически в процессе медицинских процедур.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957538" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 86 тыс. квадратных метров

С начала работы госпиталя в Мьянме за медпомощью к врачам обратились более 120 граждан.

В МЧС отметили, что в Мьянме специалисты обследовали завалы 45 зданий.