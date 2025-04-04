В МЧС рассказали о помощи, оказываемой пережившим землетрясение в Мьянме
В Мьянме пережившие землетрясение обращаются за помощью к врачам и психологам из РФ
Мьянма, 4 апреля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В Мьянме пережившие землетрясение люди активно обращаются к российским специалистам за медицинской и психологической помощью. Об этом 4 апреля рассказала заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Лидия Тимофеева.
«Сюда приходят в первую очередь люди, пережившие какие-то травмы и переживающие за свое здоровье. Поэтому, безусловно, это основная тематика, о которой мы разговариваем. Но безусловно, мы также разговариваем с приходящими с приходящими в госпиталь о том, что они пережили во время самой катастрофы», — рассказала Тимофеева.
Она отметила, что специалисты поддерживают пострадавших психологически в процессе медицинских процедур.
С начала работы госпиталя в Мьянме за медпомощью к врачам обратились более 120 граждан.
В МЧС отметили, что в Мьянме специалисты обследовали завалы 45 зданий.