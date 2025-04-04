Москва, 4 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. 7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. Этот праздник помогает напомнить, насколько важно сохранить своё здоровье как можно дольше. Во многом это становится возможным благодаря ведению здорового образа жизни, и именно для его популяризации с 4 по 13 апреля по всей стране проходят профилактические мероприятия, фестивали и акции.

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Организаторы рассчитывают, что участие в них станет для граждан ещё одним поводом обратить внимание на себя, родных и близких: задуматься о важности заботы о здоровье, отказаться от вредных привычек и зависимостей, пройти профосмотр или диспансеризацию. И все необходимые условия для этого создаёт национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

«В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который включает систему мер укрепления здоровья населения, в частности, модернизацию медицинской профилактики и ее оказание на рабочем месте», — отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

Речь идёт не только о повсеместном внедрении выездных медицинских осмотров на предприятиях, но и последующем диспансерном наблюдении сотрудников с выявленными факторами риска. С учетом этой задачи в стране запланировано расширение сети и переоснащение центров здоровья.

Одно из самых заметных событий в преддверии Дня здоровья состоится в Пироговском университете в Москве. Гости Пирогов Феста познакомятся с единственным национальным научно-исследовательским медицинским университетом страны. Кроме того, 6 апреля мероприятия университета пройдут в московских парках. Жители и гости столицы примут участие в мастер-классах и спортивно-оздоровительных активностях, посетят лекции на темы здорового образа жизни, медицинских и научных знаний.

Усилиями преподавателей, многие из которых являются ведущими специалистами в своих областях, Пироговский университет успешно готовит высококвалифицированных врачей и ученых.

«Студенты нашего университета и в прошлом, и сегодня не только усердно постигают медицинскую науку, становятся победителями профильных олимпиад и выступают на конференциях, но и находят время для занятий музыкой и театром, достигают значимых результатов в спорте, активно участвуют в социально ориентированных проектах», — заявил ректор университета Сергей Лукьянов.

В 2024 году Пирогов Фест стал финалистом Национальной премии «Наш вклад» и обладателем статуса «Партнёр национальных проектов России».

Многочисленные акции в честь Дня здоровья проходят и в регионах. К примеру, терапевтические проверки здоровья проводят участники всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». С 1 по 30 апреля волонтёров можно встретить как на государственных и коммерческих предприятиях, так и в вузах, организациях среднего профессионального образования, торговых центрах и других общественных местах. Всем желающим волонтёры измеряют жизненно важные показатели и дают индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

А для школьников разных возрастов волонтёры-медики совместно с представителями региональных органов исполнительной власти подготовили Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!». О ключевых принципах здорового образа жизни им расскажут приглашённые специалисты.

Как детям, так и взрослым будут интересны и массовые «Фестивали здоровья». Их организуют на центральных площадках городов. Для гостей будут работать пять площадок — «станций здорового образа жизни». Такие «станции» помогут участникам протестировать свою физическую активность, здоровое питание, психическое здоровье, а также получить консультации по отказу от вредных привычек. Также в планах выездные диспансеризации, консультации медиков, встречи с экспертами, панельные дискуссии и мастер-классы по приготовлению полезных блюд.

«Всероссийская акция «Будь здоров!» ежегодно становится ключевым инструментом формирования культуры здоровья населения, объединяя масштабные профилактические мероприятия с просветительским компонентом. Совместными усилиями государственных учреждений, медицинского сообщества и волонтеров-медиков мы создаём эффективную систему укрепления общественного здоровья, где каждый гражданин получает возможность не только проверить своё здоровье, но и приобрести практические навыки для его поддержания», — говорит председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в России с 2025 года по решению президента Владимира Путина. К 2030 году нацпроект поможет увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. По нему в России продолжается обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, на работу в них привлекают больше квалифицированных медицинских кадров.

Кроме того, продолжается внедрение новых подходов при профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, улучшается экстренная медицинская помощь и система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идёт работа по цифровизации здравоохранения.