Москва, 4 апреля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Российские и индийские военные корабли провели артиллерийские стрельбы в Бенгальском заливе в рамках учений «Индра Нэви — 2025». Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Ирина Полина/ТАСС

«Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения «Индра Нэви — 2025», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что российские и индийские моряки три дня отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с дронами и безэкипажными катерами условного противника и «провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям».

В маневрах также задействовали вертолеты. В ходе них российский Ка-27М приземлился на индийский эсминец «Рана», а индийский вертолет «Четак» совершил посадку на палубу российского корвета.

От ВМФ РФ в учениях принимали участие «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота, от ВМС Индии — эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта отряд кораблей ВМФ России провел в Аравийском море учения PASSEX «Аравийский Муссон» совместно с Военно-морскими силами Пакистана. В ходе маневров были отработаны задачи тактического маневрирования и отражены атаки безэкипажных катеров условного противника.

Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ «Маршал Устинов» 7 марта провел учения с боевой стрельбой в Баренцевом море. Экипаж корабля также отработал подавление целей условного противника на побережье.