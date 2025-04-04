Красногорск, 4 апреля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Мужчину, на которого в городском округе Шаховская Московской области напал медведь, доставили на вертолете в больницу Красногорска и готовят к операции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Забелин.

РЕН ТВ

Он добавил, что пострадавшего в тяжелом состоянии сразу определили в реанимацию. Его уже осмотрели врачи разных специальностей.

«Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», — написал Забелин 3 апреля в своем Telegram-канале.

По данным источника РЕН ТВ, пострадавший 3 апреля пошел в лес, чтобы собирать рога лосей. У него не было с собой оружия. Во время нападения медведь сломал ему руку и порвал лицо. После того как хищник ушел, мужчина смог позвонить родным и сообщить о случившемся.

13 декабря в лесу в Кировском районе Приморского края охотник стал жертвой медведя из-за проблем с ружьем. Мужчина со всеми необходимыми разрешениями на охоту обнаружил берлогу медведя и выстрелил. Животное выскочило, но снова выстрелить охотник не смог из-за заклинившего ружья. Медведь нанес ему смертельные травмы и скрылся в лесу. Мужчина скончался.