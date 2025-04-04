Омский артист оркестра Виталий Алгазин скончался в возрасте 56 лет
Омск, 4 апреля, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Известный артист оркестра музыкального театра, бас-гитарист Виталий Алгазин скончался в возрасте 56 лет. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе омского Дома актера.
VK/Омский государственный музыкальный театр
Виталий Алгазин
«Друзья, с болью сообщаем… Внезапно, скоропостижно ушел из жизни наш друг, музыкант, бас-гитарист, участник любимых всеми спектаклей «Моя Catherina», Ноктюрны — Виталий Алгазин… Светлая память. Скорбим вместе с родными и близкими», — рассказали в театре.
Отмечалось, что музыкант выступал в омских ресторанах с коллективом «Гитара-Микс», а также с кавер-группой O Yeah.
Причины смерти не уточнялись, время и место прощания с артистом объявят позже.