Омск, 4 апреля, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Известный артист оркестра музыкального театра, бас-гитарист Виталий Алгазин скончался в возрасте 56 лет. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе омского Дома актера.

VK/Омский государственный музыкальный театр Виталий Алгазин

«Друзья, с болью сообщаем… Внезапно, скоропостижно ушел из жизни наш друг, музыкант, бас-гитарист, участник любимых всеми спектаклей «Моя Catherina», Ноктюрны — Виталий Алгазин… Светлая память. Скорбим вместе с родными и близкими», — рассказали в театре.

Отмечалось, что музыкант выступал в омских ресторанах с коллективом «Гитара-Микс», а также с кавер-группой O Yeah.

Причины смерти не уточнялись, время и место прощания с артистом объявят позже.