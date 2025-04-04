Москва, 4 апреля, 2025, 10:19 — ИА Регнум. По тренировочной базе, складу боеприпасов и подразделению «охотников за дронами» украинских формирований в Киевской области в ночь на пятницу были нанесены удары. Об этом 4 апреля рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Лебедева, в ночь на 4 апреля российские военные четырежды нанесли удары по Броварам и Броварскому району под Киевом.

«В 00:00 (мск) — серия взрывов. Поражены: тренировочная база, небольшой склад с боеприпасами (БК), подразделение «охотников за дронами» вместе с транспортом», — написал он в своем Telegram-канале.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам украинских войск в Киевской области. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля армия России нанесла удар по предприятию ракетно-космической промышленности на контролируемой киевским режимом территории. Также были поражены цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и скопления личного состава и техника врага в 148 районах.

Ранее в этот же день расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск ВС РФ «Юг» уничтожил опорный пункт украинской армии на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике. Цель была выявлена в ходе проведения разведки с использованием БПЛА.