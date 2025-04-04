Тюмень, 4 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. В Тюмени 13 марта по неизвестной причине умерла 10-летняя девочка. Об этом 4 апреля сообщил портал 72.RU со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В материале уточняется, что за месяц до смерти у ребенка наблюдались симптомы ОРВИ.

«Она с родителями обратилась к врачам, сдавали анализы, проходили лечение. Ждали еще обследований, но в марте ей неожиданно стало плохо», — сообщил изданию источник.

По данным портала, девочке стало плохо ночью 13 марта. Она проснулась и начала задыхаться и синеть. Родители вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи подключили ребенка к кислороду — на тот момент она была жива. Медики проводили реанимацию ребенка, но спасти девочку не удалось.

В департаменте здравоохранения подтвердили информацию. Причина смерти неизвестна, следователи возбудили дело.

«Да, [ребенок умер]. Ведется следствие», — сообщил представитель ведомства.

Ранее, в феврале, пятилетнему мальчику из Санкт-Петербурга стало плохо после ужина, а затем у него остановилось сердце, и ребенок умер. Родители вызвали скорую, которая прибыла через пять минут, и в 23:15 мск ребенка в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение, где мальчик через полчаса скончался.