Москва, 4 апреля, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Кремль еще не получал никакой информации о намерении стран Европы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 4 апреля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пока не было никаких сигналов», — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос, его слова привел ТАСС.

Президент Финляндии Александр Стубб 3 апреля заявил, что переговоры по Украине с президентом РФ от имени так называемой «коалиции желающих» должны вести Франция или Великобритания. В нее входят страны, поддерживающие идею «миротворческой миссии» на Украине и намеревающиеся участвовать в таковой после урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Стубб рассказал, что лидеры стран Евросоюза начали обсуждать вопрос о том, когда им нужно будет связаться с Путиным. Вместе с тем финский президент не смог назвать конкретной даты такого потенциального контакта.

Президент Сербии Александр Вучич 2 апреля заявил, что не менее двух мировых лидеров провели тайные переговоры с президентом РФ. Он добавил, что уже три с половиной года не видел Путина.

Песков 1 апреля отметил, что российская сторона положительно оценивает заявление президента Финляндии о необходимости ЕС готовиться к восстановлению отношений с РФ. Представитель Кремля напомнил, что Россия никогда не стремилась портить отношения с другими странами, и в первую очередь — с соседними.