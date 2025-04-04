Краснодар, 4 апреля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС очистили от нефтепродуктов более 418,7 км берега в Керченском проливе. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе ведомства.

Оперативный штаб Краснодарского края

«Всего с начала работ очищено более 418,7 км берега, собрано свыше 154,3 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 113,3 тыс. т», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на 19 участках пляжей Темрюкского района и Анапы водолазы собрали более 214 т мешков с нефтесодержащими отходами. Специалисты обследовали 3,1 тыс. кв. м дна, совершив более 2,6 тыс. спусков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957530" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС России продолжает очищать от нефтепродуктов Керченский пролив

В ведомстве рассказали, что специалисты применяют компрессорные станции для отмыва мазута от отложений.

В Краснодарском крае обследовано 265 км берега и собрано 152,6 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки. В Крыму МЧС очистило более 232,1 км берега, собрав загрязненный песок и грунт массой 796 т. В Севастополе с берега вывезли 842,4 т загрязненного песка и грунта.