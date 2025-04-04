Москва, 4 апреля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Мошенники усовершенствовали схему обмана потенциальных жертв и теперь просят не называть им коды из СМС, чтобы втереться в доверие. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на специалистов кредитной организации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют нарочито, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается или клиент кладет трубку сам», — привели сообщение пресс-службы «Известия».

Уточняется, что после этого потенциальной жертве приходит СМС или письмо на почту, в котором утверждается, что в аккаунт потенциальной жертвы на госсервисе, в банке или еще в каком-либо приложении попытались войти с незнакомого устройства, в связи с чем предлагается позвонить по определенному номеру или сменить пароль по ссылке.

При этом номер телефона и адрес ссылки напоминают официальные номера госсервисов, банков или операторов связи, однако в случае перехода по ним человек попадает на фишинговые сайты, через которые мошенники похищают его данные от личного кабинета. А по якобы официальному номеру ожидает звонка жертвы еще один аферист.

Звонящего по такому телефону человека запугивают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет, после чего жертва сама переводит аферистам деньги, оформляет на себя кредиты или передает средства незнакомцам, например через курьеров.

Помимо того, мошенники могут убедить потенциальную жертву установить приложение якобы Центробанка и для защиты денег послать к банкомату. После прикладывания телефона к считывателю NFC человек проводит зачисление денег на карту, управляемую мошенниками.

В банке добавили, что звонить в кредитную организацию нужно только по указанному на карте и официальном сайте номеру.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минцифры РФ 3 апреля сообщила, что портал «Госуслуги» для борьбы с мошенниками будет блокировать доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты» на 72 часа при подозрительных действиях пользователя. Уточнялось, что для восстановления доступа пользователю нужно будет лично обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля поручил правительству страны разработать меры по защите граждан от мошенников. В числе прочего глава государства распорядился ввести временную блокировку учетной записи пользователя на «Госуслугах» при одновременном изменения двух и более параметров идентификации.