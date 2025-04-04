Москва, 4 апреля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Налог при продаже недвижимости все чаще начали рассчитывать по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Об этом 4 апреля рассказал эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Он уточнил, что сейчас продажа квартиры по явно заниженной цене не поможет снизить налог, потому что его будут считать по сумме, которая выше вырученного дохода от продажи

Эксперт добавил, что при определении кадастровой стоимости учитывают локацию, площадь квартиры, возраст дома и цены на квартиры в агрегаторах. При этом рыночная стоимость определяется, исходя из состояния ремонта, окружения, социальной инфраструктуры, вида из окна и других критериев.

«Безусловно, несколько лет назад перед профильными ведомствами поставили задачу приблизить стоимость квартир к рыночной, но это не значит, что если сегодня продавец выставит квартиру на платформу за 11 млн при кадастровой стоимости в восемь, то кадастровая моментально изменится. По рынку совершаются сделки, по кадастру — считаются налоги, если очень грубо и коротко», — пояснил Кричевский в беседе с порталом «Прайм».

Он добавил, что налог с продажи жилья считается с большей из двух величин — с 70% кадастровой стоимости или с цены в договоре купли-продажи. При этом даже если продать квартиру за 2 млн рублей, заплатить налог придется с 7 млн рублей.

Кроме того, такую сделку могут заморозить компетентные органы для дополнительной проверки из-за нерыночной стоимости недвижимости, уточнил специалист.

«Справедливости ради, никто не будет продавать квартиры за 20% рыночной стоимости, но вот за 70-80% при срочности — вполне. Поэтому и выставлен порог в 70% от кадастра», — сказал он.

Ранее, в феврале, в России в два раза увеличили штрафы за неуплату налога с продажи недвижимости. Теперь санкция составляет 40% от суммы взыскания.

Как сообщало ИА Регнум, вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января 2025 года влияет на налог с продажи недвижимости. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ КириллДанилов уточнил, что с дохода до 2,4 млн рублей ставка НДФЛ останется 13%, а с превышения суммы — 15%. Минимальный срок владения жильем, который дает право на освобождение от уплаты налогов, составляет пять лет. При этом есть условия, когда закон позволяет сократить его до трех лет.