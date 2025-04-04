Москва, 4 апреля, 2025, 09:51 — ИА Регнум. В Москве началось благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы пройдут в несколько этапов.

mos.ru В Москве благоустроят территорию «Лужников»

«Главная задача — превратить «Лужники» в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, а еще и отдыхать всей семьей», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, территория не будет закрываться полностью. В рамках первого этапа работ будут обновлены центральная площадь перед Большой спортивной ареной и причал «Лужники-Центральный».

mos.ru В Москве благоустроят территорию «Лужников»

«В ходе работ отремонтируем покрытие дорожек, установим новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, разделим пешеходные и транспортные потоки на территории комплекса», — сообщил заместитель мэра российской столицы. Уже сейчас на площади модернизируются инженерные системы и коммуникации, обустраивается техническое подземное помещение, а также монтируются основания для павильонов.

mos.ru В Москве благоустроят территорию «Лужников»

В результате реконструкции причал «Лужники-Центральный» станет не только точкой остановки регулярного и экскурсионно-прогулочного флота, но и местом отдыха около воды. «В рамках проекта на центральной площади появится зеркало водной глади с местами для отдыха. Зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток», — сообщил Бирюков.