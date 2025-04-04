Мужчина на Павелецком вокзале упал между вагоном и платформой

Москва, 4 апреля, 2025, 09:41 — ИА Регнум. На Павелецком вокзале в Москве мужчина, потеряв сознание, упал между вагоном и платформой. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Ориентировочно в 20:45 мск при посадке пассажиров в поезд №25 Москва — Воронеж один из граждан, проходя по платформе, потерял сознание и упал между вагоном стоящего поезда и платформой», — говорится в сообщении.

Видеокамеры зафиксировали момент падения. Пострадавшему вызвали скорую. Отправление поезда задержали на 35 минут.