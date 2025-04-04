Тель-Авив, Израиль, 4 апреля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия, который находится на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Об этом 4 апреля сообщила армейская пресс-служба.

AP/TASS/Majdi Mohammed

«В последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на севере Газы с целью расширения зоны безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе нее израильские военные уничтожили множество бойцов и объектов палестинского движения ХАМАС, в том числе командно-контрольный центр для планирования и осуществления атак.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении ЦАХАЛ военных операций на территории сектора Газа. На фоне этого он призвал жителей палестинского анклава начать свергать ХАМАС и содействовать возвращению израильских заложников.

Израильские военные 27 марта начали наземную операцию у города Рафаха в секторе Газа для «расширения зоны безопасности». Позднее, 1 апреля, ООН обвинила военных ЦАХАЛ в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Автомобили сотрудников Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны были обстреляны израильской армией в Рафахе.