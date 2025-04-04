Москва, 4 апреля, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Банк России рассказал, как отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита. Инструкцию регулятор опубликовал в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ЦБ посоветовали внимательно читать условия договора и отметили, что сейчас все дополнительные услуги, не влияющие на стоимость кредита, должны находиться в отдельном заявлении.

«Вы можете просто его не подписывать, и это никак не повлияет на условия кредита», — уточнили в регуляторе.

Кроме того, если согласие уже было дано, отказаться от ненужных услуг можно в течение 30 дней. Причем если клиент не пользовался этой услугой, банк должен вернуть ее полную стоимость.

Для того, чтобы отказаться от услуги, которая оказалась не нужна, необходимо подать заявление через сайт или мобильное приложение кредитной организации. Деньги за нее должны вернуться на счет в течение семи рабочих дней.

В ЦБ уточнили, что если банк отказывается возвращать деньги, необходимо обратиться к финансовому уполномоченному или в Банк России.

3 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк выступает за увеличение штрафов для банков за нарушение прав потребителей и навязывание им дополнительных финансовых услуг. По ее словам, изменения в законодательстве, принятые ранее, показывают эффективность. Так, в прошлом году жалобы на навязывание платных услуг уменьшились почти в два раза, и проблема стала чуть менее острой.

Ранее, 1 апреля, депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги до заключения договора о приобретении основного предмета продажи. Также он вводит право граждан в течение трех дней требовать возврата денег за то, что было продано без их одобрения.