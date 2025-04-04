Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовится к будущим матчам клуба «Вашингтон Кэпиталз», в которых российский капитан и нападающий команды Александр Овечкин может побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, как к играм плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 4 апреля рассказал президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер.

AP/TASS/Karl B DeBlaker Александр Овечкин

«Люди относятся к этому почти как к финалу Кубка Стэнли. <…> В каждом городе будет полноценная репетиция: видео, рекламные LED-экраны, оформление арены», — процитировал его слова официальный сайт НХЛ.

Майер добавил, что в этом случае неважно, где будет проходить следующий матч «Кэпиталз», так как лига хочет в случае побития россиянином рекорда канадца превратить это событие в нечто грандиозное.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнз», которая стала для него 892-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом «Кэпиталз» проиграли с крупным счетом 5:1. Российскому хоккеисту осталось всего две шайбы, чтобы повторить снайперский рекорд Гретцки (894).

НХЛ 31 марта добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом канадца. Позднее в этот же день в лиге рассказали, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором Овечкин побьет рекорд канадца.