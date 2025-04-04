Берн, 4 апреля, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Известный кинематографист, режиссер и сценарист из Швейцарии Жан-Луи Порше скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила газета Le Temps.

RTS режиссер Жан-Луи Порше

По информации издания, Порше свел счеты с жизнью через два дня после того, как ему 29 марта исполнилось 76 лет.

В 2024 году режиссер попал в серьезную автомобильную аварию. В его окружении заявили, что Порше почти полностью восстановился и не высказывал жалоб на здоровье. При этом, по словам близких кинематографиста, в последнее время у него были серьезные финансовые трудности.

Порше в 1984 году создал продюсерскую компанию CAB Productions и принимал участие в создании многих кинолент. Среди них такие, как «Александр», «Ничья земля», «Призрачная долина» и «Моя жизнь в розовом цвете».