Хост, Афганистан, 4 апреля, 2025, 09:05 — ИА Регнум. В восточной провинции Хост в Афганистане живет, возможно, самый старый человек, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет. Об этом сообщил новостной портал Tolo news.

TOLOnews

Акеля Назира могут признать старейшим человеком на Земле. У него есть семья из ста человек. В беседе с изданием он рассказал, что ему было примерно 30 лет, когда Великобритания признала независимость Афганистана. Он заявил, что хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана и празднование Дня независимости.

«Я был во дворце с Ханом… и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени. Все были счастливы и благодарили короля за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они скончались», — сказал он.

В материале сказано, что семья долгожителя просит власти страны подтвердить возраст Назира правовыми документами.

Издание написало, что власти Хоста сразу отреагировали на эту новость. Пресс-секретарь губернатора Мустагфар Горбаз заявил, что для проверки возраста мужчины к нему направят техническую группу.

«Если это подтвердится документами или оценками, мы будем работать над тем, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека в мире», — отметил чиновник.

В ноябре прошлого года старейшим мужчиной планеты был назван 112-летний бразилец Жоау Мариньо Нето. У него есть шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября в доме престарелых в Великобритании скончался старейший мужчина планеты Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет. Он родился 26 августа 1912 года. В апреле 2024 года Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире после кончины венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, который дожил до 114 лет.

Старейшей женщиной планеты является 116-летняя жительница Японии Томико Итоокаю. Она родилась 23 мая 1908 года. Титул самой старой женщины в мире перешел к ней после кончины 20 августа 2024 года испанки Марии Браньяс Мореры, которая дожила до 117 лет.