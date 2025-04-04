София, 4 апреля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт сербских товаров в размере 37% были высчитаны по странной формуле.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Александр Вучич

«Что касается пошлин Трампа, то они высчитаны по странной формуле… У нас другие цифры, мы работаем по Eurostat, у них другая, американская система учета, очень странная для нас», — заявил он журналистам 3 апреля во время своего визита в Болгарию.

По словам Вучича, в Вашингтоне считают, что Сербия экспортирует в США на 600 млн долларов больше, чем закупает, после чего делят эту сумму на весь торговый оборот в размере около 800 млн долларов. После этого получается 0,74, или 74%, эту цифру делят на два, и получается 37% для пошлины на ввозимые в США сельские товары.

Президент Сербии вновь назвал такой способ подсчета странным по многим причинам и призвал сербских граждан не волноваться, так как Белград собирается решить этот вопрос с Трампом в течение трех ближайших месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля американский лидер опубликовал список стран, с которых США планируют взымать взаимные пошлины. Наиболее высокие тарифы установлены на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%. При этом в списке нет России, однако вводятся 10%-ные пошлины на товары с Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 апреля заявила, что Трамп не ввел пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти государства уже находятся под американскими санкциями. Она также добавила, что американская сторона в дальнейшем якобы может «ввести дополнительные жесткие санкции» против РФ.