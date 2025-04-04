Вашингтон, 4 апреля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Команда президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну. Такое мнение 4 апреля высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава РФПИ подчеркнул, что Россия и США ведут продуктивные обсуждения и дипломаты обеих сторон продумывают возможные варианты развития событий.

«Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

3 апреля Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США. По его словам, Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен созидательно в контексте российско-американских отношений.

Он добавил, что в рамках договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Дмитриев отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть. Для этого потребуется еще ряд встреч, отметил глава РФПИ.

В марте Трамп заявлял, что конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Он добавил, что этого удалось избежать благодаря вмешательству его администрации.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 28 февраля на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что тот играет жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну.

14 марта глава Белого дома отметил, что Вашингтон получает хороший отклик от Москвы по вопросу урегулирования кризиса. 25 марта в Кремле заявили, что РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине.