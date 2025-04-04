Вашингтон, 4 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск выступил с призовом освободить Марин Ле Пен, являющуюся лидером парламентской фракции французской партии «Национальное объединение».

Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard Марин Ле Пен

«Свободу Ле Пен», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Маск прикрепил к своему сообщению скриншот записи президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот назвал вынесенный Ле Пен приговор примером охоты на ведьм.

Глава DOGE, комментируя публикацию одного из пользователей о приговоре главе фракции «Национальное объединение», заявил, что это приведет только к обратному эффекту, как это было с судебным преследованием главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два года из которых условно, по делу о растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Политик также была приговорена к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Помимо Ле Пен, еще восемь депутатов ее партии были признаны виновными в растрате, 12 — в сокрытии информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обвинительным приговором Ле Пен во Франции, отметив, что в европейских столицах теперь не гнушаются выходом за рамки демократии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла приговор лидеру парламентской фракции французской партии следствием агонии либеральной демократии.

Сама Ле Пен 2 апреля прокомментировала реакцию России на ее приговор, заявив, что Европа всегда пыталась учить РФ демократии и сейчас российская сторона вернула этот урок. По словам политика, президентские выборы 2027 года во Франции при условии, что она сможет в них участвовать, станут для нее последними, если она не победит на них.