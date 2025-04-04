Вашингтон, 4 апреля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Используемые российскими военными комплексы «Тобол» и «Калинка» являются «уничтожителями» американской спутниковой системы связи Starlink, активно используемой украинскими формированиями. Об этом 3 апреля написало американское издание SpaceNews.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора статьи, комплекс «Тобол» создавался с целью защиты российских спутников от воздействия средств радиоэлектронной борьбы и затем его приспособили для нарушения работы спутниковой связи и навигационных систем, таких как американская Global Positioning System (GPS).

«По меньшей мере семь комплексов «Тобол» распределены по всей территории России, а просочившиеся военные документы США свидетельствуют о том, что Россия развернула по меньшей мере три установки специально для отслеживания сигналов Starlink над Восточной Украиной», — говорится в публикации.

Уточняется, что комплекс «Калинка» вызывает в США беспокойство, так как он способен обнаруживать и прерывать передаваемые на спутники Starlink сигналы и выявлять терминалы, которые подключены к Starshield — военной версии Starlink, оснащенной улучшенными функциями безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта американский бизнесмен, мультимиллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что украинские войска без Starlink не смогут удержать фронт. Он также отметил, что киевский режим неизбежно проиграет в украинском конфликте.

На следующий день Маск пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине. По словам бизнесмена, принадлежащая ему компания SpaceX (владелец спутниковой системы) не намерена использовать Starlink как «разменную монету».