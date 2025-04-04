Москва, 4 апреля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. У России и Финляндии есть шанс на восстановление прежних двусторонних отношений. Такое мнение 4 апреля выразил заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Константин Худолей.

Global Look Press/IMAGO/Richard Wareham

Политолог отметил, что, несмотря на нынешнее обострение российско-финских отношений, урегулирование конфликта на Украине может привести к некоторому смягчению контактов между двумя странами.

«Хотя полагаю, что Финляндия будет занимать очень-очень сдержанную позицию», — заметил политолог в разговоре с Lenta.ru.

Он добавил, что сейчас в Финляндии сильна антироссийская пропаганда.

«Пропаганда о существовании угрозы со стороны России имеет воздействие на значительную часть населения Финляндии. Большинство финнов сейчас в той или иной степени видит угрозу со стороны Российской Федерации», — подчеркнул политолог.

При этом власти страны начали задумываться о необходимости возобновления диалога с Россией, об этом недавно заявил президент Финляндии Александр Стубб.

1 апреля он заявил, что отношения России и Финляндии со временем начнут восстанавливаться, так как страны являются соседями. По его мнению, это будет зависеть от урегулирования украинского конфликта.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководству Финляндии нужно будет изрядно потрудиться, чтобы нормализовать отношения с Россией. По ее мнению, финская сторона должна будет открыть границу с РФ, прекратить накачивать информационное пространство Финляндии беспочвенными антироссийскими нарративами, снять запрет на автомобильное и железнодорожное сообщение между странами и предпринять еще ряд шагов.

Также ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии растет уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря в свою очередь заявлял, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придется выстраивать заново, а былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что у России были с Финляндией идеальные отношения и не было никаких претензий друг к другу. Он назвал шаг Хельсинки по вступлению в НАТО бессмысленным с точки зрения национальных интересов, констатировав, что теперь у финской границы будут находиться российские войска и системы поражения.