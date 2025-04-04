Москва, 4 апреля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Порядка 2 тыс. детей в 2024 году в России пострадали в результате преступлений в семьях. Об этом 4 апреля рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около 2 тыс. человек», — рассказал он в интервью ТАСС.

Бастрыкин уточнил, что у семейной преступности латентный характер и в подобных случаях дети часто бывают запуганы и подавлены, а также боятся, что им не поверят. Поэтому, по сути, такого рода преступлений в несколько раз больше, чем это следует из криминальной статистики, добавил глава СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта пресс-служба Следственного комитета РФ по Челябинской области сообщила, что мать убила своего двухлетнего сына, введя ему наркотические средства шприцем. Против 31-летней женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, женщине грозит до 20 лет заключения.