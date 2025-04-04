Чехов, Московская область, 4 апреля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. В селе Стремилово Московской области после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов украинских формирований было повреждено остекление домов. Об этом 4 апреля сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

«Сегодня в 02:05 мск над территорией муниципального округа Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Собакина, в результате попытки атаки украинских дронов никто не погиб и не пострадал, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили двигавшийся в сторону российской столицы беспилотник. Перед этим все три московский аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.

Позднее в этот же день стало известно, что средства ПВО армии России ночью ликвидировали 107 БПЛА украинской армии над территорией РФ. Из этого числа 34 беспилотника были сбиты над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской областью и четыре — в небе над Ростовской областью. Также четыре дрона уничтожили над Азовским морем, по три — над Тамбовской и Московской областями, два БПЛА были ликвидированы над Брянской областью и еще по одному — над Воронежской и Тульской областями.