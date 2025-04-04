Москва, 4 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа ждет, когда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Вашингтон. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

«США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит (об итогах встречи. — Прим. ред.) Путину, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги», — говорится в публикации.

По информации агентства, один из членов администрации США, с которым встречался Дмитриев, был спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Дмитриев сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации Трампа. По его словам, Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен созидательно в контексте российско-американских отношений. Он отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть. Для этого потребуется еще ряд встреч.

Дмитриев также заявил, что в рамках договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. На встрече также поднимался вопрос о сотрудничестве в Арктике по добыче редкоземельных ископаемых, а также в культурной и туристических сферах. Кроме того, по словам спецпредставителя президента РФ, многие американские компании желают вернуться в Россию. Дмитриев пригласил американских коллег посетить Россию.

Ранее глава РФПИ подчеркнул, что переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу. По словам Дмитриева, отношения России и США практически полностью разрушились из-за политики, которую проводил бывший американский президент Джо Байден. Восстановление этих отношений он назвал непростым и небыстрым процессом.

Кремль неоднократно подчеркивал, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с США.