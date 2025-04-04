Минск, 4 апреля, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Московский клуб ЦСКА проиграл с разгромным нулевым счетом минской команде «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Игра проходила на льду «Минск-Арены» и закончилась победой хозяев со счетом 7:0.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль Егор Бориков (2-я и 12-я минуты), Сэм Энас (11-я), Роб Хэмилтон (20-я), также отличившийся дублем Роман Горбунов (24-я и 28-я) и Андрей Стась (24-я).

Это поражение стало самым крупным для московских армейцев в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за последние 16 лет. До этого ЦСКА проигрывали с таким же счетом в плей-офф Кубка Гагарина в 2009 году, когда также уступили минскому «Динамо». После этого матча счет в серии стал 3-2 в пользу белорусского клуба.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в четвертой игре 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра закончилась победой москвичей в овертайме со счетом 5:4.

Ранее, 31 марта, владивостокский «Адмирал» переиграл челябинскую команду «Трактора» со счетом 4:3. Это позволило команде из Владивостока выйти вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина.