Варшава, 4 апреля, 2025, 07:45 — ИА Регнум. Власти Польша должны купить или арендовать на 50 лет порт в Одессе. Такое предложение выдвинул заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Polsat.

По мнению министра, у властей Польши должно уже сложиться своё видение в отношении Украины.

"Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить – чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?" – отметил Колодзейчак.

Как указал министр, в результате такой сделки Польша откроет себе доступ к Чёрному морю, и торговым путям в Африку, где тонна пшеницы стоит на 100 польских злотых (25 долларов) выше, чем в странах Европы.

Кроме того, Колодзейчак предложил Украине продать Польше полмиллиона гектаров сельскохозяйственной земли для разведения скота. При этом министр считает, что украинским компаниям нужно запретить на десять лет инвестирование в польскую агроотрасль в случае, если страна войдёт в Евросоюз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители киевского режима на фоне развития российско-американских контактов боятся того, что США могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности, порта Одесса. Перед этим действующая администрация США дала понять, что Россия в любом случае сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что также к ней отойдет «почти вся территория», освобожденная российскими военными в ходе спецоперации.

17 марта издание Semafor со ссылкой на источники написало, что администрация США может признать Крым территорией России при урегулировании украинского конфликта. При этом уточнялось, что пока конкретных решений по этому вопросу не принято.

Ранее в этот же день постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что власти США могут сыграть важную роль в международном признании Крыма территорией России. Он напомнил, что Трамп не первый год заявляет, что в Крыму живут русские и что они хотят быть в составе России.