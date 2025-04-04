Москва, 4 апреля, 2025, 07:45 — ИА Регнум. В России насчитывает свыше 41 млн пенсионеров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

(сс) pasja1000

Отмечается, что на 1 января 2025 года пенсионеров в системе фонда насчитывалось 41 169 796 человек. При этом пенсии по старости получают 33 379 424 человек, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Помимо этого, 3 466 291 гражданина РФ получают социальные пенсии.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что в 2026 году в России должна вступить в силу двухэтапная индексация страховых пенсий.

Ранее, 29 марта, в Госдуме сообщили, что социальные пенсии граждан РФ с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации был рассчитан, исходя из темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошлый год.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% вырастет размер пенсии для отдельных категорий граждан. В их числе военнослужащие, проходившие службу по призыву, ветераны Великой Отечественной войны, а также награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Повышение затронет также летчиков-испытателей, космонавтов, граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также членов их семей.