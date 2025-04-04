Москва, 4 апреля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. В ночь с 3 на 4 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили 107 украинских беспилотников. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru ПВО

«За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 34 беспилотника были уничтожены над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской областью и четыре — над Ростовской. Еще четыре беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря, по три БПЛА подавили над Тамбовской и Московской областями, два дрона были уничтожены над Брянской областью и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Как передавало ИА Регнум, ночью 4 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека и ранении другого в результате целенаправленного удара ВСУ по поселку Белая Березка. Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывных устройств украинским беспилотником в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения также получили несколько автомобилей.

Перед этим губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. Артамонов призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их при обнаружении.

Ночью 4 апреля также была отражена атака украинского БПЛА, летящего на Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.