В ночь на 4 апреля над регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны. Враг пытался атаковать Москву, Тульскую, Калужскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую и Ростовскую области. Трагедия произошла в Брянской области, где в результате целенаправленных ударов вражеских дронов по поселку Белая Березка Трубчевского района были ранены двое мирных жителей, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Также, по словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме имеются повреждения окон и балкона, а во дворе испорчены несколько автомобилей. Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Таким известием ознаменован новый, 1134-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Больше всего беспилотников уничтожены над территориями Курской (34), Орловской (30), и Липецкой (18) областей.

В Тамбовской области в результате атаки тремя украинскими БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов. К тому же, по его словам, перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений.

Также киевские войска в нарушение 30-дневного моратория, действующего с 18 марта, не оставляют попыток атаковать беспилотниками энергетическую инфраструктуру, сообщило Минобороны накануне, 3 апреля.

Атаки носят исключительно провокационный и демонстративный характер, заявила в ходе брифинга 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, зафиксировано уже свыше 30 ударов украинских формирований по энергетическим объектам в РФ, причём все эти удары были нанесены с применением западных вооружений.

Дипломат также рассказала о зверствах украинских боевиков, которых российские войска почти полностью выдавили из Курской области.

«Недавно стало известно о том, что украинские боевики в Судже ради «ярких» фоторепортажей предлагали местным жителям хлеб, а затем хладнокровно убивали их. Тела застреленных в упор женщин обнаруживают в колодцах, огородах, домах и автомобилях», — информировала Мария Захарова.

По данным бойцов группировки войск «Север», на оккупированных территориях суджанского приграничья враг оказывает наиболее ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня и вдоль дорожного направления из Гуево на Горналь.

«Северяне уничтожают элитные штурмовые подразделения ВСУ», — отмечается 4 апреля в Telegram-канале группировки.

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